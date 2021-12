Techland heeft uitstekend en voor zeer lange tijd het succesvolle Dying Light onderhouden. De game is meermaals uitgebracht en in oktober verscheen deze ook eindelijk voor de Nintendo Switch. Uiteraard wordt deze port ook goed in de gaten gehouden en er worden zo nu en dan wat bugs uit de game gehaald. Er is nu een nieuwe update beschikbaar die dat opnieuw doet en ook wat nieuws met zich meebrengt.

Update 1.0.3 is nu beschikbaar voor Dying Light op je Nintendo Switch en deze introduceert Achievements. Dit is vrij uitzonderlijk, aangezien dit vrijwel nooit gebeurt op dit platform en omdat Nintendo dit ook niet officieel aanbiedt, daar waar Sony en Microsoft dat bijvoorbeeld wel doen. Deze Achievements kun je in-game vinden bij je spelersstatistieken en op die manier brengt het wat uitdagingen naar de game.

Hieronder kan je de patch notes van deze nieuwe versie vinden: