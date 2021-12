Hello Games laat er geen misverstand over bestaan. De ontwikkelaar doet er alles aan om zoveel mogelijk foutjes en problemen in No Man’s Sky op te lossen. De laatste weken werden al diverse updates uitgebracht en ook nu staat er weer een nieuwe patch klaar om te downloaden.

Patch 3.75 lost weer enkele issues in No Man’s Sky op. Zo worden er meerdere problemen met crashes verholpen. De update is nu te downloaden op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De patch notes lees je hieronder.