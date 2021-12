Wij waren best tevreden over het nieuwste deel in de Battlefield franchise. Het grote publiek kunnen we echter eerder als verdeeld omschrijven, met een fiks aantal negatieve user reviews op Steam. Over meningen kunnen we uiteraard urenlang discussiëren. Harde cijfers zijn daarentegen niet tegen te spreken.

En de verkoopcijfers van de game tonen dat EA met Battlefield 2042 een ware hit in handen heeft. Volgens journalist Tom Henderson, die een intern rapport van EA als bron aanhaalt, is de game in zijn eerste week maar liefst 4,23 miljoen keer over de toonbank gegaan. Enkel Battlefield 3 deed het beter in deze franchise.

Wat vinden jullie nu – enkele weken na de release – van Battlefield 2042? Laat het ons weten!