De Uncharted: Legacy of Thieves Collection werd eerder dit jaar aangekondigd voor de PlayStation 5 en pc. Nadat de game recent al van ratings werd voorzien, werd een releasedatum snel verwacht en die is nu bekendgemaakt.

Sony PlayStation heeft een nieuwe trailer uitgebracht en aan het einde zien we dat deze collectie op 28 februari 2022 verschijnt voor de PlayStation 5. De collectie komt ook naar pc, maar die uitgave heeft nog geen releasedatum gekregen.

Tegelijkertijd laat Sony ook weten dat als je Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy of Uncharted 4: A Thief’s End + Uncharted: The Lost Legacy Digital Bundle hebt gekocht, je voor een tientje kan upgraden naar de PS5 uitgave.