Dit jaar bestaat ontwikkelaar Bungie 30 jaar en dat vieren ze uiteraard op verschillende manieren. Een van deze manieren is in Destiny 2 middels het ‘Bungie 30th Anniversary Event’ dat begonnen is. Om dit onder de aandacht te brengen, heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer uitgebracht en die check je hieronder.

In Destiny 2 is het een en ander aan nieuwe content beschikbaar. Hieronder valt gratis content zoals een nieuwe matchmade activiteit voor zes spelers, collectables en meer. Ook wordt er (tegen betaling) een Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack aangeboden en die komt onder andere met een nieuwe dungeon.

Dit pakket bevat naast de dungeon het volgende: