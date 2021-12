We weten al dat Assassin’s Creed: Valhalla volgend jaar zal worden voorzien van meer uitbreidingen, dit liet Ubisoft immers eerder dit jaar doorschemeren. Volgens Tom Henderson staat er echter dit jaar nog een verrassing op ons te wachten.

Volgens de journalist is er ook deze maand nieuwe content op komst. Het is volgens hem goed mogelijk dat de verrassing tijdens The Game Awards zal worden onthuld. Wat het precies is, is nog niet bekend.

Henderson weet ook te vertellen dat er in maart 2022 een uitbreiding op stapel staat voor Assassin’s Creed: Valhalla. Die zal flink van formaat zijn, want deze zal ongeveer 40 uur aan gameplay met zich meebrengen.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?).

There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021