PlayStation eigenaren kunnen al lange tijd genieten van het epische verhaal van Kratos en Atreus in God of War, die sinds 2018 verkrijgbaar is. Binnenkort kunnen pc-spelers ook met vader en zoon aan de slag. In januari verschijnt God of War namelijk voor de pc en met de naderende release, zijn nu ook de pc-specificaties bekendgemaakt.

Op de bovenstaande afbeelding kan je zien welke specificaties worden aangeraden om God of War op verschillende grafische standen te kunnen spelen. Uiteraard staat de meest rechter kolom voor het beste wat je eruit kunt halen, waarvoor je een best goede pc nodig hebt.

Tot slot is er ook een nieuwe trailer uitgebracht die kort laat zien wat voor veranderingen/verbeteringen er aan de pc-versie zijn toegevoegd.