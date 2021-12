Ubisoft heeft laten weten dat er volgende week een nieuwe update voor Assassin’s Creed: Valhalla zal verschijnen en die vereist een volledig nieuwe download van de game. Het gaat hier naar eigen zeggen om een herstructurering van de game en dat is nodig voor toekomstige content en game updates.

De update van volgende week betreft versie 1.4.1 en qua omvang varieert het nogal per platform. Het resultaat na afloop is ook dat de titel minder ruimte op verschillende platformen inneemt, wat dan weer mooi scheelt. Hieronder per platform meer specifieke details.

Update

Pc ~77GB

PS4 ~75GB

PS5 ~77GB

Xbox One ~63GB

Xbox Series X/S ~72GB

Na installatie

Pc ~34GB

PS4 ~30GB

PS5 ~13GB

Xbox One ~30GB

Xbox Series X/S ~44GB

Meer details over toekomstige content mogen we binnenkort verwachten, zo laat Ubisoft weten. En met deze vrij ingrijpende aanpassing ziet het er naar uit dat de geruchten van laatst een goede kern van waarheid bevatten.