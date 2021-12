PlatinumGames gaat een drukke tijd tegemoet. Naast dat komend jaar Bayonetta 3 dan toch eindelijk het levenslicht zal zien, is nu ook bekendgemaakt dat de release van Babylon’s Fall niet ver van ons verwijderd is. Babylon’s Fall zal namelijk op 3 maart 2022 verschijnen.

In de game mogen we natuurlijk het betere hak & beukwerk verwachten met PlatinumGames achter het roer. Gepaard met de releasedatum aankondiging is er natuurlijk ook een nieuwe trailer, die we hieronder alvast voor jullie hebben klaargezet.