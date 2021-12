Tijdens The Game Awards kondigde SEGA Sonic Frontiers officieel aan en daarmee is de nieuwste telg in de franchise echt een feit, dit nadat we eerder al een teaser te zien kregen. De grote verandering ten opzichte van eerdere delen in de franchise, is dat de game gebruikmaakt van een open wereld die ‘open zone’ genoemd wordt.

Dit betekent dus een nieuwe richting voor de franchise en dit project staat onder leiding van Morio Kishimoto bij Sonic Team Japan. Deze regisseur is bekend van zijn werk omtrent Sonic Forces, Sonic Lost World en Sonic Colors, oftewel: Sonic Frontiers is in goede handen.

Het verhaal wordt geschreven door Ian Flynn en ook dat is geen onbekende naam in de Sonic-scene. Deze schrijver is namelijk de hoofdschrijver van de Sonic the Hedgehog comic serie. Daarnaast was hij betrokken bij de gelijknamige comic reeks van Archie Comics én hij heeft een episode van Sonic Boom geschreven.

Sonic Frontiers staat gepland voor een release in het najaar van 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.