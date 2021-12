Enige tijd geleden ontstond er binnen de Battlefield community wat commotie vanwege een Kerstman skin die uitlekte. Spelers waren bang dat deze skin in normale matches zou verschijnen en zo de meer serieuze ondertoon van Battlefield zou ondermijnen. Deze skin is echter nooit verschenen en dat heeft een speciale reden.

De Kerstman skin is namelijk onderdeel van de nieuwe modus ‘Attack of the Elves’, die speciaal voor de feestdagen komt. In deze modus speel je met in totaal 32 spelers en die zijn verdeeld over twee teams. Als je in het team van de Kerstman zit, beschik je enkel over een LMG en ren je rond met de speciale skin.

Het team van elven moet de Kerstmannen uitschakelen met behulp van een mêlee wapen dat op een suikerstok lijkt en de elven beschikken ook over een grappling hook. Je zou de modus kunnen vergelijken met de Infected modus uit de Call of Duty franchise. Spelers die deelnemen aan dit evenement verdienen een speciale calling card en embleem, dat uiteraard in het teken van de feestdagen staat.

Deze modus is enkel te vinden in Battlefield Portal en is beschikbaar tot en met 6 januari.