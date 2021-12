Fortnite heeft inmiddels een lange geschiedenis wat betreft personages uit allerlei media en franchises die als skin hun opwachting hebben gemaakt. Cross-over events zijn dan ook niets speciaals meer en Epic Games heeft nu weer wat bekende figuren weten te strikken voor de game. Spider-Man en Mary Jane zijn namelijk nu beschikbaar als skins voor Fortnite.

Deze twee skins gaan gepaard met de release van Spider-Man: No Way Home, die op het moment op het witte doek te bewonderen is. Dit is onderdeel van het Winterfest van dit jaar en beide skins zijn beschikbaar tot en met 6 januari. Hieronder kan je een afbeelding van de twee Marvel figuren bekijken. Heb jij altijd al aan de slag willen gaan met Tom Holland of Zendaya in hun respectievelijke rollen van Spider-Man en Mary Jane? Dan is dit jouw kans.