De ontwikkelaar Sloclap heeft onthuld dat men in samenwerking met uitgever Microïds werkt aan een fysieke uitgave van de game ‘Sifu’. Dat de game ook op disc verschijnt is zeker geen ondoordachte keuze nadat een heleboel gamers reeds aangegeven hadden dat ze maar al te graag een fysiek exemplaar van de game zouden kopen.

Dat blijkt ook uit de onderstaande aankondiging, waarin men vermeld dat de fysieke versie gepland staat voor een release in de lente van 2022.

“We’ve received numerous requests for a retail version of Sifu and we’re delighted to meet players’ expectations in Spring 2022 thanks to this partnership with Microids.”