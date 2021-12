We hebben er een flink aantal jaren op moeten wachten, maar zoals het ernaar uitziet mogen we in februari eindelijk aan de slag met FromSoftware’s nieuwe game: Elden Ring. De Japanse studio heeft overigens een extra reden om enthousiast te zijn over deze game, want ze zijn de samenwerking aangegaan met schrijver George R.R. Martin, beter bekend als de schrijver van ‘A Song of Ice and Fire’.

Op zijn blog bespreekt Martin hoe de samenwerking tot stand is gekomen. Regisseur Hidetaka Miyazaki en zijn team namen contact op met de schrijver, met de vraag of hij mee wilde helpen aan hun nieuwste titel. De auteur geeft toe dat videogames niet bepaald zijn ding zijn, maar hij heeft vroeger wel games als Railroad Tycoon en Master of Orion gepseeld.

FromSoftware wilde alleen wat lore en verhalen over de opbouw van de ‘Lands Between’ hebben. Een taak waar Martin natuurlijk zeer geschikt voor is. Nadat hij z’n werk had gedaan, liet hij het over aan de jongens in Japan en de schrijver moet toegeven dat Elden Ring er ‘fantastisch’ uitziet.

‘Miyazaki and his team from FromSoftware were doing groundbreaking stuff with gorgeous art, and what they wanted from me was just a bit of worldbuilding: a deep, dark, resonant world to serve as a foundation for the game they planned to create. And as it happens, I love creating worlds and writing imaginary history. So I did my bit, and handed off to my new friends in Japan, and they took it from there. And years passed. Videogames are as big as movies these days (bigger, actually)… and take just as long to create. But the day of ELDEN RING is finally at hand.’

Elden Ring is vanaf 25 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.