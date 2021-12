Voor de 34ste verjaardag van de Final Fantasy franchise, heeft Square Enix een livestream georganiseerd, waarin we meer te zien hebben gekregen van de aankomende actie-RPG Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. In de livestream zijn nieuwe beelden getoond van gameplay en cutscenes, met een diepere duik in onder andere het Job systeem, vaardigheden en pre-order bonussen.

De livestream duurde in totaal iets langer dan 2 uur, maar voor het gemak kan je hieronder de video bekijken vanaf het moment dat de gameplay start. Wanneer de gameplay is afgelopen kan je de video eronder beginnen. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin komt op 18 maart 2022 uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.