Crystal Dynamics wil het jaar feestelijk afsluiten voor de spelers van Marvel’s Avengers. Daarom zijn er de komende dagen een aantal extra’s beschikbaar in de game, waar iedereen kosteloos van kan profiteren.

Tot 27 december krijg je vier keer zoveel XP en dubbele ‘resources’ in Marvel’s Avengers, en dat voor diverse activiteiten. Tevens keert het Cosmic Threat evenement terug en dit zal duren tot en met 6 januari. Hiermee kan je speciale items vrijspelen.

Er is ook een nieuw kostuum beschikbaar voor Hawkeye. Deze is gebaseerd op de outfit die de superheld draagt in de Disney+ tv-serie. Hoe dat eruitziet kan je hieronder checken.