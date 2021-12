Fall Guys: Ultimate Knockout kwam in 2020 uit voor de PlayStation 4 en pc en was al snel een grote hit. Binnenkort kan een nog groter publiek met de game aan de slag, want in 2022 verschijnt Fall Guys ook voor Xbox-consoles en de Nintendo Switch, zo bleek begin deze maand.

En de PlayStation 5 dan? Je kunt de PS4-versie natuurlijk op de PS5 spelen door middel van backwards compatibility, maar er is nu een nieuwe aanwijzing opgedoken die erop lijkt te wijzen dat Fall Guys: Ultimate Knockout binnenkort ook een native PS5-versie krijgt. Het Twitteraccount PlayStation Game Size – dat de database van het PlayStation Network doorzoekt naar nieuwe informatie – meldt namelijk dat er een testversie van Fall Guys voor de PlayStation 5 in de PSN-database is verschenen.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1474525740305686528

Natuurlijk is dit nog geen concrete bevestiging, maar het opduiken van een dergelijke testversie lijkt er toch echt op te wijzen dat een native PS5-release van Fall Guys: Ultimate Knockout aanstaande is. Mocht er binnenkort een officiële aankondiging volgen, dan lees je het uiteraard hier.