Ontwikkelaar Crystal Dynamics bracht eerder deze maand al de nieuwe roadmap voor Marvel’s Avengers uit met wat spelers kunnen verwachten in het nieuwe jaar. Dankzij een nieuw gerucht weten we mogelijk wie één van de nieuwe speelbare personages zal zijn in 2022.

Twittergebruiker Miller liet weten dat She-Hulk zal worden toegevoegd aan het spel en dat ze zal worden vertolkt door Krizia Bajos. Dit zou een gerucht van niets zijn, zou het niet voor het feit zijn dat Miller al eerder correct de stemacteur van Black Panther in het spel wist te rapporteren. Dat is echter niet alles, want Krizia Bajos reageerde naderhand zelf op de tweet met een groen hart. Deze tweet heeft ze inmiddels weer verwijderd, maar dat suggereert misschien ook juist dat ze iets heeft verklapt dat eigenlijk nog niet naar buiten had mogen komen.

De mogelijkheid dat She-Hulk zal worden toegevoegd aan Marvel’s Avengers betekent niet per se dat ze het eerstvolgende personage zal zijn. Voor bevestiging zullen we moeten wachten op wat Crystal Dynamics zelf aankondigt in de komende maanden.