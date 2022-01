Als je Battlefield 2042 nog niet in bezit hebt en twijfelt over een aanschaf, dan kun je de game dit weekend gratis spelen op de Xbox. Althans, als je een Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate abonnement hebt. De game is namelijk samen met nog twee andere titels dit weekend kosteloos te spelen als onderdeel van de Xbox Free Play Days.

Naast Battlefield 2042 zijn momenteel ook Star Renegades en The Sinking City beschikbaar. Je kunt al deze games in z’n geheel spelen zonder daar extra kosten voor te maken. Mocht een titel je bevallen, dan kan je de genoemde games momenteel tegen een korting aanschaffen.

Xbox Live Gold of Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je hier terecht.