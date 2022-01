We weten nog niet wanneer Ghostwire: Tokyo exact zal verschijnen, maar waarschijnlijk zullen we niet al te lang op de game van Tango Softworks hoeven te wachten. De game heeft namelijk zijn eerste leeftijdsbeoordeling gekregen.

Tango Softworks liet vorig jaar juli weten dat zij meer tijd nodig hadden en daarom werd Ghostwire: Tokyo uitgesteld naar ‘begin 2022’. Een maand later werd er verwarring geschept door een video van Sony, waarbij er helemaal geen releasejaar werd gegeven voor de tijdelijke PlayStation 5-exclusive. Hierdoor werd de indruk gewekt dat de ‘release window’ waarschijnlijk ook niet gehaald zou worden.

Het ziet er nu naar uit dat Ghostwire: Tokyo wel degelijk dit jaar gaat verschijnen en helemaal niet zo lang op zich laat wachten. Het spel heeft namelijk een leeftijdsbeoordeling opgeplakt gekregen van de Koreaanse ‘rating board’. Dit kan alleen als een game in vergevorderde staat is. Hoogstwaarschijnlijk zullen ook de instanties in andere landen volgen en dat betekent meestal dat een release aanstaande is en dat er meer nieuws op komst is.