Volgende week ligt Rainbow Six Extraction in de (digitale) winkels. Om de game onder de aandacht van potentiële kopers te houden, is er door Ubisoft een nieuwe video beschikbaar gesteld.

De nieuwe video laat één van de Operators zien, namelijk Fuze. Hij maakt gebruik van ‘cluster chargers’. Deze kan je ergens plaatsen en als je deze tot ontploffing laat komen, worden er meerdere granaten vrijgelaten. Hoe dit in zijn werk gaat kan je hieronder bekijken.