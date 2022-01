We komen met de dag dichterbij de aanstaande release van de nieuwe uitbreiding voor Destiny 2: The Witch Queen. Als Guardian zal de strijd tegen de titulaire een behoorlijke taak zijn, maar ontwikkelaar Bungie zal ons in ieder geval niet blind naar Savathûns wereld sturen.

Via de onderstaande trailer krijgen we namelijk iets meer te zien van de Throne World, Savathûns domein en tevens de nieuwe wereld die je kunt verkennen in de uitbreiding. De map zal ongetwijfeld tot de nok gevuld zijn met gespuis die op zoek zijn naar een pak slaag, maar gelukkig is er een nieuw wapen – de Glaive – die je daarbij kan helpen.