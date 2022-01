Vandaag is de dag waarop de populaire Kratos game op pc verschijnt. God of War is wereldwijd zeer goed ontvangen en ook wij hebben de game van een mooi cijfer voorzien in onze review van de PS4-versie. Nu kunnen ook de pc-gamers genieten van dit avontuur met Kratos en de ‘boy’ Atreus. Om de game zo soepel mogelijk te draaien, draagt Nvidia hier een extra steentje aan bij. Zo is DLSS en Nvidia Reflex per direct beschikbaar wanneer je met de game aan de slag wil gaan, zodra het beschikbaar is op Steam.

Ditzelfde zal 20 januari gelden voor Rainbow Six Extraction. Mocht je dus in bezit zijn van een glorieuze RTX 30XX GPU, dan zullen in dit geval beide games als een zonnetje moeten draaien. Om terug te komen op een eerder bericht: een eerder GeForce Now lek suggereerde een aantal potentiële titels van Sony die naar de pc zouden kunnen komen. Zowaar is het dus weer raak met God of War, die destijds al op de lijst stond.

Kunnen we een Returnal of Demon’s Souls dan ook verwachten? Verwacht op PlaySense in de tussentijd meer informatie over God of War (pc) en Rainbow Six Extraction (lees hier de preview).