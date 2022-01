Op 14 januari verschijnt God of War voor pc en daarmee heeft nog een exclusieve PlayStation game z’n weg naar het platform gevonden. Deze game zal geoptimaliseerd zijn voor pc en dat komt met allerlei extra features, waaronder Nvidia Reflex integratie.

Het voornaamste wat Nvidia Reflex doet is de latency verlagen en ook de input responses zullen omhoog gaan. Dat heeft weer als doel om je snellere combo’s te laten maken, alsook aanvallen te ontwijken wat in een actiegame als God of War goed van pas komt.

Om dit te demonstreren heeft Nvidia een korte trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.