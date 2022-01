De HBO-incarnatie van The Last of Us begint steeds meer vorm te krijgen. Pedro Pascal kruipt in de huid van Joel, terwijl Bella Ramsey de rol van Ellie voor haar rekening neemt. Nu mogen we ook Storm Reid aan dat rijtje toevoegen. Reid – bekend van Euphoria en deze zomer nog kort te zien in The Suicide Squad – zal het personage Riley vertolken.

Riley werd in de eerste The Last of Us game slechts even vermeld, maar speelde een erg belangrijke rol in de uitbreiding (en prequel) Left Behind. Wat haar precies overkomt, zullen we hier uiteraard niet prijsgeven, al is het maar de vraag of het HBO-team onder leiding van Neil Druckmann en Craig Mazin exact hetzelfde verhaal als de games zal volgen.

Naughty Dog heeft de actrice inmiddels alvast welkom geheten bij de The Last of Us familie.