DLC Special | Far Cry 6 – Control – Nadat we onlangs met Vaas Montenegro aan de slag konden in zijn specifieke uitbreiding voor Far Cry 6, is het nu de beurt aan Pagan Min. We zullen maar direct met de deur in huis vallen: ook deze uitbreiding is een roguelike. Hoewel het een geweldig idee is om van de Vaas uitbreiding een roguelike te maken – dit past immers perfect bij zijn definitie van krankzinnigheid -, snappen we minder goed waarom ze daar nu mee verder gaan. Ja, je krijgt een nieuwe map en ja je speelt als Pagan Min in plaats van Vaas Montenegro, maar toch hadden we gehoopt dat ze voor de tweede uitbreiding iets anders in petto hadden. Je kan namelijk gewoon onze special over de eerste uitbreiding lezen en je bent op de hoogte van wat je mag verwachten van de tweede. We zullen onze tussentitels dan maar kopiëren, Ubisoft heeft grotendeels immers hetzelfde gedaan.

Control is apparently doing the exact…

Ditmaal ontferm je je over Pagan Min en ga je op ontdekking in zijn geest. Ondanks dat Vaas in onze optiek nog steeds de beste slechterik uit de Far Cry serie is, keken we wel uit naar de reis die we zouden maken met Pagan. Deze reis stelde ook allesbehalve teleur. Net zoals in de eerste uitbreiding zit de kracht van de content hem in de extra achtergrondinformatie die je krijgt over Far Cry 4’s slechterik. Men krijgt hierdoor een beter een idee van zijn motieven en we begonnen ons haast schuldig te voelen over hoe we een kogel door zijn schedel joegen aan het einde van Far Cry 4. Ook de gesprekken tussen hem en zichzelf zijn zeer vermakelijk. Dus de kans die je krijgt om deze kant van Pagan Min te mogen ontdekken is erg tof, alleen de manier waarop kon misschien wat anders.

same fucking thing…

Ditmaal is het doel om de drie delen van een masker te bemachtigen. Hiervoor heb je in het begin weer alleen een pistool en een kleine hoeveelheid leven. Ook nu kun je geld verdienen door vijanden te doden, kisten te vinden of activiteiten te voltooien en met deze cash kun je weer nieuwe wapens, die je in de wereld vrijspeelt, upgraden. Ook zal je ditmaal niet Vaas maar Pagan Min verbeteren. Je moet opnieuw gedurende je leven al zoveel mogelijk upgrades aanschaffen en aangezien sterven op de lagere moeilijkheidsgraad vrij moeilijk is, gaat je eerste playthrough voornamelijk om het verkennen van de map en het uitbreiden van je kennis over Pagan Min.

over and over again…

Dit verkennen van de map is natuurlijk weer een genot. Niet alleen de nostalgie naar Kyrat is aanwezig, maar ook de verschillende locaties zijn nog indrukwekkender dan in de eerste uitbreiding. Dezelfde missie types zijn ook weer aanwezig, van de safe houses tot de trials. Opnieuw zijn de interessantste missies degene waarbij je een inkijk krijgt in de gebeurtenissen die zich voor of tijdens het bezoek van Ajay Ghale aan Kyrat afspelen. De wereld van Pagan is minder gek dan die van Vaas, maar dat wil niet zeggen dat die minder interessant is. Zo zal je bijvoorbeeld een scheve toren beklimmen en ook twee gigantische gouden standbeelden kunnen aanschouwen. Er is genoeg aanwezig in de wereld om van exploratie een genot te maken.

expecting shit to change…

Opnieuw zou je best Far Cry 4 gespeeld hebben om ten volle van deze uitbreiding te kunnen genieten. Je zal een heleboel dingen anders niet begrijpen, ondanks dat Ubisoft weer zijn best gedaan heeft om alles, waar mogelijk, uit te leggen. Eveneens zijn alle goeie en slechte punten van Far Cry 6 en de eerste uitbreiding ook hier aanwezig. Van de goede gunplay tot de minder goede AI. Iets anders wat we zeker wel kunnen appreciëren is het geheime einde. Dit wordt op een interessante manier gedaan en dat werpt toch een nieuw licht op de tijdspanne waarin Far Cry 4 en Far Cry 5 zich afspelen. Het hoe en wat, dat laten we in het midden om zelf natuurlijk te ontdekken, wat een goede motivatie kan zijn.

That is crazy

Ondanks dat we ons kostelijk vermaakt hebben met deze uitbreiding, zijn we wel wat teleurgesteld in Ubisoft. Deze downloadbare content is eigenlijk dezelfde uitbreiding als de vorige, alleen is deze in een nieuw jasje gestoken. Dit is toch wel zonde, aangezien het idee voor Vaas geweldig is, maar het minder goed past bij Pagan Min. We hadden gehoopt dat Ubisoft elke keer met iets anders zou komen, maar het ziet er naar uit dat de laatste uitbreiding gewoon een roguelike gaat zijn met Far Cry 5’s slechterik, Joseph Seed. Los van dat, zijn we er zeker van dat de mensen die fan zijn van de eerste uitbreiding, dit ook zullen zijn van de tweede. Vond je de eerste uitbreiding maar niks, dan zal deze tweede expansie je niet van gedachte doen veranderen.