De PlayStation Store deal van de week is na een lange tijd van afwezigheid weer terug en het betreft gelijk een mooie aanbieding. Spider-Man: Game of the Year Edition is nu namelijk met 60% afgeprijsd en hierdoor komt de prijs van € 49,99 op € 19,99 te liggen.

Deze editie bevat natuurlijk de topper uit 2018 en dat aangevuld met alle extra downloadbare content. Hieronder vallen drie verhalende uitbreidingen die deel uitmaken van de ‘The City That Never Sleeps’ DLC-reeks, goed voor richting de 8 uur aan extra gameplay.

Om gebruik te maken van de deal, kan je hier in de PlayStation Store terecht.