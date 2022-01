Het is al sinds de eerste Destiny gebruikelijk dat de Raid die bij nieuwe grote uitbreidingen inbegrepen zit pas later verschijnt. Dat zal met The Witch Queen niet anders zijn. Deze uitbreiding verschijnt op 22 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Google Stadia.

De Raid die bij The Witch Queen hoort, die zal pas 12 dagen na de eerder genoemde datum online gaan. Dit geeft spelers genoeg tijd om het minimale power level te bereiken en dat ligt op 1500. Dit is dan de soft cap, want het maximum dat te bereiken valt door te grinden is 1560.

De specifieke datum waarop de Raid live gaat is 5 maart om 19.00 uur ’s avonds. Naarmate de release dichterbij komt, zal Bungie meer details en beelden delen.