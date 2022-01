Elden Ring is bijna onder ons en we komen mondjesmaat steeds meer te weten over de RPG, die in samenwerking met schrijver George R.R. Martin in elkaar is gezet. De titels van FromSoftware zijn nooit enorme tijdslurpers geweest en dat zal met Elden Ring niet anders zijn.

Producent Yasuhiro Kitao heeft namelijk onthuld dat het ongeveer 30 uur duurt om Elden Ring uit te spelen, uiteraard heeft hij het hier alleen over de main quest en zijn er meer dan genoeg zijpaden en de New Game+ modi om te ontdekken.

Kitao zegt tevens dat het niet mogelijk is om de game in z’n volledigheid in één playthrough te ervaren, omdat er richting het einde aftakkingen (en dus waarschijnlijk meerdere eindes) aanwezig zijn.

‘This will differ significantly by player, but in terms of targets set during development, the idea is that the main route should be able to be completed within around 30 hours. The game as a whole is quite massive and contains many dozens more hours’ worth of gameplay, but if we are talking about the main route only, it shouldn’t take much longer than that. Technically, it’s impossible to reach 100% due to the fact that there are branching points near the end, but you can certainly get pretty close.’

Elden Ring is vanaf 25 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.