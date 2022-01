Cyberpunk 2077 kwam ruim een jaar geleden uit en zoals eigenlijk iedereen wel weet, was het een uiterst moeizame release. De game van CD Projekt RED kende veel problemen en mede daardoor is de geplande current-gen upgrade voor de game nog altijd niet verschenen. Eind vorig jaar liet de ontwikkelaar weten dat de release van Cyberpunk 2077 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S gepland staat voor het eerste kwartaal van 2022.

Of dit uiteindelijk gehaald wordt, zal de komende tijd moeten blijken, maar mogelijk is er nu een aanwijzing dat de release daadwerkelijk aanstaande is. Het Twitteraccount PlayStation Game Size, dat de database van het PlayStation Network inspecteert op opvallende vermeldingen, heeft namelijk ontdekt dat de PlayStation 5-versie van Cyberpunk 2077 in de database is gesignaleerd, inclusief een nieuwe coverafbeelding voor de game.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1487709851505602562

Dat de PS5-versie in de database van het PSN is gespot, zou erop kunnen wijzen dat de current-gen upgrade van Cyberpunk 2077 bijna klaar is om uitgebracht te worden. De inschatting van PlayStation Game Size is dat de release ergens tussen halverwege februari en begin maart zal zijn, wat in lijn zou zijn met de planning van CD Projekt RED van eind vorig jaar. We houden het in de gaten en zodra er een officiële aankondiging is, lees je het uiteraard hier.