Tijdens The Game Awards 2021 kregen we eindelijk gameplaybeelden van Senua’s Saga: Hellblade 2 te zien. Niet alleen maakte die onthulling een behoorlijke indruk, het zorgde ook voor scepsisme omdat niet iedereen kon geloven dat het hier om in-engine, realtime beeldmateriaal ging. Iets wat volgens ontwikkelaar Ninja Theory toch echt wel het geval is.

Ondertussen heeft de studio ook een indrukwekkende close-up op Twitter gedeeld van Senua, waarin je ieder klein detail kunt zien. Dat wordt nu opgevolgd met concept art van ontwerper Marco Teixeira. Op de afbeelding hierboven zie je een gezellige kustlijn met een rustige zee. Ideaal voor een dagje uit en even lekker pootje baden met het hele gezin.