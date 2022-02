Vanaf 22 februari hebben spelers van Destiny 2 weer een nieuw avontuur beschikbaar om in te duiken, dan verschijnt immers The Witch Queen. De eerstvolgende grote uitbreiding voor de shooter van Bungie lijkt erg in trek te zijn, want er is een record gevestigd wat betreft pre-orders.

Met trots heeft Bungie via Twitter bekendgemaakt dat er meer dan een miljoen pre-orders zijn voor deze uitbreiding en dat is het hoogste aantal ooit voor Destiny 2. Dit zal de komende weken ongetwijfeld nog verder oplopen nu de release erg dichtbij is.

Meer over Destiny 2: The Witch Queen lees je binnenkort en de nieuwe trailer met daarin verschillende wapens, kan je hier checken!