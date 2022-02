Er is een nieuwe ‘title update’ beschikbaar voor Far Cry 6. Deze pakt niet alleen wat bugs aan, maar er worden ook wat ‘quality of life’ veranderingen doorgevoerd en je krijgt een nieuwe missie te spelen.

Het meest in het oog springende van deze nieuwe update is natuurlijk de nieuwe missie. Deze is zwaar geïnspireerd door Rambo en het is de bedoeling om net zoals de filmheld als ‘one man army’ dood en verderf te zaaien. Het enige wat ontbreekt is… Sylvester Stallone als Rambo zelf.

De missie heet ‘All the Blood’ en hierin kom je een superfan van Rambo tegen. Je besluit je krachten te bundelen en de strijd tegen het leger van Yaran aan te gaan. Om je een klein voorproefje te geven, is er een korte trailer vrijgegeven en die check je onder dit bericht.

Zoals al aangegeven bevat de update ook een aantal ‘quality of life’ aanpassingen en deze zijn als volgt: