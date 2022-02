Preview | Destiny 2: The Witch Queen – Sinds de release van Destiny 2 is het min of meer een vast gegeven dat er jaarlijks een nieuwe grote uitbreiding verschijnt. Hoewel door de pandemie iets verstoord, is het nog altijd een proces waar Bungie middels seizoenen naartoe werkt. Beyond Light verscheen in 2020 en liet je voor het eerst kennismaken met de Darkness, waardoor de grenzen tussen het goede en het kwade steeds meer begonnen te vervagen. Dit alles in opmaat naar The Witch Queen, waarin Savathûn de hoofdrol opeist. Met deze uitbreiding zal er eindelijk een vuist gemaakt worden tegen het gevaar dat al een lange tijd op de achtergrond sluimert. Als enige in de Benelux kregen we de gelegenheid om al een kijkje te nemen naar wat komen gaat tijdens een exclusief preview evenement en daaruit konden we opmaken dat Bungie echt wat voor de spelers in petto heeft!

De confrontatie met Savathûn

Fanatieke spelers zal de naam Savathûn ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Door de jaren heen is deze heksenkoningin van de Hive meermaals betrokken geweest in allerlei situaties. Ook heeft ze vaak een hand gehad in hoe bepaalde zaken zich hebben ontwikkeld en daarbij heeft ze ook aansluiting bij de Guardians gevonden. Zo heb je in het huidige seizoen veelvuldig met haar te maken gehad, maar de situatie is zo dat de Guardians niet langer noodzakelijk voor haar zijn. De Guardians zijn overbodig voor haar doelen en dat maakt dat de situatie in The Witch Queen penibeler dan ooit wordt.

Sterker nog, het is Savathûn er alles aan gelegen om op het grotere schaakbord van het Destiny 2 universum de Guardians volledig schaakmat te zetten. Hoewel ze manipulatief is en vaak Guardians, alsook andere rassen om haar vingers heeft weten te winden, prikken de Guardians door haar plannen heen en zoeken ze de confrontatie op. Dit zal vanzelfsprekend plaatsvinden op een nieuwe locatie en voor deze uitbreiding mogen we afreizen naar The Throne World, waar haar thuisbasis gevestigd is. Voordat je echter de confrontatie direct met haar aangaat, zul je merken dat er meer veranderingen op de achtergrond hebben plaatsgevonden.

Want waar jij als Guardian in Beyond Light nog de Darkness omarmde, is het onwaarschijnlijke gebeurt. De Hive heeft namelijk een manier gevonden om de Light te gebruiken, waardoor de rollen tot op zekere hoogte zijn omgedraaid en dat maakt dat deze uitbreiding naar de kern van de Guardian gaat. Want wat is het om Guardian te zijn als de grenzen tussen goed en kwaad zo zijn vervaagd en iedereen alles aangrijpt om elkaar dwars te zitten? Daarbij komt nog dat Savathûn dermate geniepig handelt, dat ze altijd iedereen een stapje voor was. De hamvraag in deze is dan ook: hoe ga je iemand in die situatie te slim af zijn? Vragen die we vanaf 22 februari kunnen beantwoorden, gezien we slechts een fractie van de uitbreiding hebben gezien.

The Throne World

De nieuwe planeet die we zullen bezoeken in The Witch Queen is zoals aangehaald The Throne World. Hier vinden we het paleis van Savathûn, dat qua artistieke stijl weer schitterend is vormgegeven, zoals we dat van Bungie kennen. De planeet waar dit alles gesitueerd is, schenkt ons echter een interessante mix van omgevingen. Zo is het paleis schoon, netjes en stijlvol, maar zodra je eenmaal buiten de deur komt zul je in de moerassen van de planeet terechtkomen, wat een fors contrastverschil oplevert. Zo wisselt Bungie ook de kleuren van wit en licht met grauw, groen en bruin af, wat voor een artistiek gezien boeiende presentatie zorgt. De omgeving – op basis van een kort overzicht van de map – lijkt ook vrij groot te zijn, waarbij de verdeling tussen de thuisbasis van Savathûn en de moerassen een beetje fifty-fifty is.

De mysterieuze omgeving die je zult moeten trotseren is afgezien van de gevarieerde kleurstelling ook divers ingericht. Zo tref je relatief open gebieden aan, dat snel afgewisseld wordt door mysterieuze, spookachtige omgevingen die iets claustrofobisch hebben. Dit sluit goed aan op de persoonlijkheid van Savathûn, gezien die minstens zo mysterieus en spookachtig is. Ook haar handelen is nauwelijks te doorgronden en dat maakt het in potentie qua verhalende uitbreiding zeer interessant. De eerste tipjes van de sluier die zijn opgelicht, smaken in ieder geval naar meer. Daarbij vertelde Bungie dat je als een soort psychische detective The Throne World zult bezoeken, waar je dus het mysterie moet ontrafelen. Een oppervlakkig gebeuren zal het niet zijn, aangezien de ontwikkelaar het de meest complexe campagne in jaren noemt.

Dit zal zijn uitwerking zien in het verhaal, maar ook in de dungeons en later natuurlijk de Raid. Zo wordt Savathûn omschreven als de ‘Queen of Lies’ en met haar manipulatieve karakter is niets wat het lijkt, wat je tocht dus zal bemoeilijken en daarbij krijg je dan nog te maken met de Hive die de Light hebben omarmd. Dit zorgt ook voor een zeer interessant element in de gameplay, want Hive die Light gebruiken beschikken ook over een Ghost. En individuen met een Ghost, die kunnen inderdaad respawnen wat het dus nog wat lastiger maakt als je niet snel genoeg bent. Zodoende heb je in gevechten als taak naast het uitschakelen van de Hive om ook hun Ghost te vernietigen. Dit is op zich eenvoudig gedaan, ware het niet dat het een soort morele kwestie vormt. Een Ghost is voor de Guardians zeer belangrijk en dus heeft het vernietigen van andermans Ghost een extra gevoelsmatige impact. Althans, dat tracht Bungie na te streven. En om daar nog een schep bovenop te doen, het leger van Savathûn maakt ook nog gebruik van Supers, dus maak je borst maar nat.

Pas je aan op de nieuwe situatie

Zoals je wellicht al doorhebt, zal de campagne van The Witch Queen veel meer nuances gaan aanbrengen in de Darkness & Light saga, omdat er zoveel meer factoren meespelen in het gebruik. Dit zowel aan de goede als slechte kant en zo probeert Bungie tot de kern van de Guardian te komen. Maar afgezien van dat het verhaal de nodige diepgang kent en met morele dilemma’s speelt, wat vernieuwend moet aanvoelen voor Destiny 2, kent The Witch Queen natuurlijk meer uitbreiding en diepgang. Dit zit hem dan vooral in de gameplay en een van de meest interessante elementen is de Glaive, een gloednieuw wapen dat we uitgebreid in actie hebben gezien.

Het is een staf voorzien van een zwaard en daarmee kun je schieten, maar tegelijkertijd in close combat ook mêlee inzetten. Tevens beschikt het over de optie om een schild op te werpen, waardoor het wapen zich van alle andere wapens weet te onderscheiden omdat je het vanuit een first-person perspectief beleeft. De Glaive heb je nodig om Savathûn aan te pakken, aangezien zij deze aanvankelijk gemaakt heeft. Vanzelfsprekend krijg je dit wapen niet zomaar in je schoot geworpen. Zo zul je gaandeweg de campagne op zoek moeten naar recepten en die heb je nodig om het wapen uiteindelijk te craften en dat is een handig bruggetje van Bungie om een nieuw onderdeel te introduceren: het craften van nieuwe wapens en het modificeren van bestaand materiaal.

Op basis van blauwdrukken kun je bij de Enclave op Mars straks nieuwe wapens (Shape) maken en dat speelt vanzelfsprekend een grote rol in deze nieuwe uitbreiding omtrent de Glaive. Maar ook andere wapens kun je hier creëren, maar dat vormt dan de basis. Elk wapen heeft namelijk potentie, maar dat zul je er eerst uit moeten halen. Dit gaat via de zogeheten ‘Deep Side’ modus en dat staat voor ingebouwde uitdagingen die per wapen van toepassing zijn. Door deze opdrachten aan te gaan en te voltooien, kun je bepaalde materialen uit het wapen extracten en die kun je dan inzetten om meer perks en mogelijkheden te unlocken en zo ontwikkel (Reshape) je al spelend het wapen in kwestie. Interessant is dat sommige van deze uitdagingen ook verdeeld zijn over meerdere wapens, wat dus variatie stimuleert. Het hoe en wat is echter qua details nog in nevelen gehuld.

Bij de creatie van een nieuw wapen, komt er ook een level bij kijken en ook dat heeft weer invloed op de ontwikkeling van het wapen in kwestie. Want door het wapen op zichzelf te levelen speel je eveneens perks voor modificatie vrij. Het modificeren gaat eveneens bij de Enclave, waar je tevens je wapens cosmetisch kunt customizen en daarmee krijg je alle vrijheid om wapens dieper te doorgronden en in hun geheel op jouw speelstijl af te stemmen. Belangrijk om te weten is dat elk wapen dat je maakt, er precies zo uitkomt als je wilt. Er is dus geen RNG op van toepassing, waardoor je onnodige stappen moet herhalen totdat je krijgt wat je wilt, wat het dus toegankelijker maakt. De vraag is alleen hoelang de grind per wapen is om het maximale te bereiken, want daarover sprak Bungie (nog) niet.

Voorlopige conclusie

Afgaande op de hands-off presentatie van The Witch Queen voelt alles groots en vernieuwend aan. Afgezien van de nieuwe campagne en het verhaal, zul je qua gameplay nog meer diepgang mogen verwachten van deze uitbreiding en dat zit hem voornamelijk in de mogelijkheid tot het craften van nieuwe wapens. Gezien Bungie per uitbreiding vaak zeer breed inzet op de nieuwe features, belooft het een interessante laag aan de gameplay toe te voegen. Daarnaast is ook het verhaal rondom Savathûn en haar leger van Hive die Light gebruikt erg interessant, met name omdat ze zo manipulatief is gebleken. Dat impliceert een meer verrassende campagne dan voorheen en we weten nog niet zo goed wat daarvan te verwachten, maar dat is juist het mysterie dat nog rond The Witch Queen hangt. Daarnaast zag de nieuwe omgeving er erg gevarieerd, verfrissend en interessant uit en dit alles bij elkaar maakt dat we erg uitkijken naar deze uitbreiding, die op 22 februari verschijnt.