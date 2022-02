Qua overnames is de gamesindustrie niet te houden. Microsoft is behoorlijk bezig met de creditcard en heeft inmiddels Bethesda en Activision Blizzard overgenomen, en toegevoegd aan het Xbox Game Studios repertoire. Dit terwijl ook Sony hier en daar de geldbuidel opent: vorige week werd Bungie overgenomen (voor ongeveer 3,6 miljard dollar) en daarmee tot de PlayStation familie verwelkomd. Het leuke van dit alles, beide partijen zijn nog lang niet klaar met overnames.

In ons artikel bekeken we de huidige stand van zaken binnen de gamesindustrie. Waar het een beetje op neerkomt is dat er veel gaat gebeuren en dat nog veel mogelijk is. De derde partij is hierin toch wel Nintendo, die steevast een eigen koers aanhoudt. Natuurlijk gaan ze mee met de technologie, zo blijkt met de Nintendo Switch OLED, maar de echte grote technische stappen is niet waar het bedrijf mee bezig is.

Het gaat om originele games waar mensen blij van worden. Een sterke visie met een breed portfolio aan verschillende titels. Met de laatste twee generaties hebben ze dit portfolio verder uitgebreid door ook een grote arm om de third party games te slaan. Een logische, maar ook noodzakelijke stap zo is gebleken. Met name om relevant te blijven tegenover de concurrenten. Toch blijft Nintendo unieke content maken en uitbrengen, en ze laten zich niet teveel gek maken door Sony of Microsoft.

Althans, deze indruk wekt Nintendo. Er is bij hun niet snel sprake van dat zij achter elkaar door het ene bedrijf of de andere uitgever opkopen om hun marktpositie te versterken. Van tijd tot tijd worden wij getrakteerd op een nieuwe exclusieve game met daar tussendoor third party games, al dan niet speciaal ontwikkeld voor de Nintendo Switch of een port van een bestaande titel. En mensen houden hiervan: de Nintendo Switch wordt maand in, maand uit steeds goed verkocht.

Hoewel men soms een vraagteken hier en daar kan plaatsen bij sommige beslissingen van Nintendo, zorgt dit bedrijf wel voor een unieke en vooral frisse wind in de gamesindustrie. De stelling van deze week is daarom ook dat Nintendo deze manier van bedrijfsvoering eigenlijk moet blijven volhouden en zich nooit en te nimmer teveel moet laten leiden door de andere consolemakers. Dit is uiteindelijk ook de kracht van het merk Nintendo.

Sony en Microsoft hebben toch veel raakvlakken op het gebied van gaming, daar waar Nintendo zich juist het meest daarvan weet te onderscheiden. Juist door een eigen koers te varen en een sterke visie na te streven. Hoewel het bij de WiiU iets minder goed is verlopen, is het weer een moment van leren geweest, waardoor een Nintendo Switch mogelijk is geworden. Er zijn altijd diepe dalen te vinden bij elk bedrijf, maar gezien de huidige situatie kunnen we niets anders dan opmerken dat Nintendo gewoon Nintendo moet blijven. Dit ongeacht wat Sony of Microsoft doen qua strategische zetten binnen de gamesindustrie met betrekking tot overnames.

Wat vinden jullie? Moet Nintendo zich laten meeslepen in de concurrentiestrijd die gaande is tussen Microsoft en Sony, alsook andere ontwikkelaars en uitgevers of moet Nintendo gewoon zijn eigen weg blijven volgen? Laat het hieronder in de comments weten.