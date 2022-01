Special | De schaakpartij binnen de gamesindustrie – De gamesindustrie is een plek waar altijd veel aan de hand is. Tijdens de vorige generatie was bijvoorbeeld Microsoft slecht bezig met de Xbox One console, terwijl Sony domineerde met de PlayStation 4. Maar met Phil Spencer aan het roer lijken er behoorlijke veranderingen door te zijn gevoerd. De stekker werd bijna uit de Xbox divisie getrokken, maar de heer Spencer kreeg nog een laatste kans om er wat van te maken. De ene overname na de andere wordt gedaan en dat terwijl ook de verkopen van de nieuwe Xbox Series consoles erg goed gaan (naar omstandigheden). Xbox is back! Sony kan niet meer achterover leunen en fluitend de generatie uitrollen. Deze generatie is een strijd der titanen geworden en de concurrentie is harder dan ooit. Hoe ziet het landschap er nu uit en wie gaat het moeilijk hebben? We bekijken op een toegankelijke manier hoe de kaarten op tafel liggen.

Microsoft vs Amazon vs Google vs Apple vs Tencent…

In 2020 deed Phil Spencer een uitspraak wat toch wel een voorbode bleek te zijn. Zo vertelde hij vanuit zijn perspectief met betrekking tot de concurrentie het volgende: niet Sony of Nintendo zijn de grootste tegenhangers van Microsoft, maar bedrijven als Google, Amazon en/of Facebook. En gezien de positie van al deze bedrijven, is dat niet heel gek dat ze in een ander vaarwater zitten. Microsoft is een bedrijf met een waarde van ongeveer 2,2 tot 2,5 biljoen dollar, dat vooruit probeert te streven op verschillende technologische gebieden. Ditzelfde doen Amazon (ongeveer 1,5 biljoen dollar) en Google (ongeveer 1,7 biljoen dollar) ook. Geen kleintjes op de wereld, waarbij we ook nog een Apple hebben die ongeveer 2,7 biljoen dollar waard is.

En dan hebben we ook een Tencent (555 miljard) nog, die in heel 2021 behoorlijk wat aandelen heeft zitten wegsnoepen in de gamesindustrie. Zij hebben aandelen in Ubisoft, ze bezitten 40% van Epic Games, ze bezitten heel Riot Games, hebben een muziek- en filmafdeling, ze ontfermen zich ook over een deel van de server hosting van Call of Duty Mobile en nog veel meer. Als Microsoft alleen al Tencent als concurrent beschouwt, dan is een overname van Activision Blizzard niet eens zo gek. Het is zelf logisch te noemen, zeker als een Amazon en Google ook nog eens een vinger in de gaming pap willen doen. Als Microsoft wil je dan gewoon sterk staan tegenover die partijen. De Activision Blizzard deal is voornamelijk ook gedaan met mobile gaming in het achterhoofd. Alleen al Candy Crush (een IP dat onder King valt) heeft een winst geboekt van ongeveer 857 miljoen dollar, in enkel 2020… Tencent zit niet stil en streeft er ook naar om steeds meer over te nemen binnen de gamesindustrie, dus enige concurrentie van Microsoft is hierin een gegeven.

Sony Interactive Entertainment heeft het zwaar?

Toen de overname van Activision Blizzard door Microsoft werd aangekondigd, zakte de aandelen van Sony in waarde. Ongeveer 13%, wat toch wel fors te noemen is (20 miljard ongeveer). Veel onzekerheid heerste over de toekomst van de verschillende IP’s van Activision. Bijvoorbeeld Call of Duty, toch wel een kaskraker voor Sony ook, zou een heftige zijn als het de PlayStation ontnomen zou worden. Gelukkig heeft Phil Spencer gezegd dat Call of Duty voorlopig beschikbaar zal zijn voor de PlayStation. Warzone zal speelbaar blijven en ook Modern Warfare 2 zal uitgebracht worden op Sony’s console, alsook de game die nadien nog volgt, omdat er al lopende deals zijn omtrent deze titels tussen Sony en Activision. Daarna is het nog maar aanzien hoe het verder zal gaan met in dit geval Call of Duty, maar bijvoorbeeld ook andere franchises. Microsoft wil namelijk ook gewoon unieke selling points hebben voor Xbox Game Pass.

In Sony’s geval hebben zij ook te maken met sappige exclusieve deals die Microsoft weer moet missen. Neem een Final Fantasy XIV Online en overige (toekomstige) Final Fantasy delen, die maar niet op de Xbox consoles zullen verschijnen; de verschillende unieke Sony studio’s die kwalitatief goede games weten te produceren; PlayStation VR als extra gaming platform en het winstgevende PlayStation Plus, zijn allemaal onderdelen wat Sony een interessante partij maakt binnen gaming. Het onderscheidt zich ook van de rest en dat is ook de reden waarom Sony zo groot is. Sterker nog, Microsoft heeft Sony als concurrent hard nodig om de gehele gaming industrie vooruit te laten komen. De concurrentie tussen Microsoft en Sony kan je als een gezonde werkverhouding beschouwen. Zo is Phil Spencer een tijdje geleden geïntrigeerd geraakt door de DualSense controller van Sony, iets wat dus ten voordele kan werken voor de Xbox controllers. Ondertussen zijn er geruchten dat Sony ook aan een Game Pass concept werkt. Dit soort vooruitgang moet er ook zijn, anders valt het stil binnen de gamesindustrie.

Maar Sony is nog steeds Sony

Het gehele bedrijf is ongeveer 140 miljard dollar waard, waarbij de PlayStation afdeling al verantwoordelijk is voor ongeveer 20 miljard dollar aan opbrengsten (vorig jaar). Sony heeft genoeg in zijn mars om z’n kop boven water te houden. Door de misselijkmakende bedragen waar Microsoft mee smijt, kan men echter snel de impressie krijgen dat Sony zo uit de industrie weggewerkt kan worden, maar niets is minder waar. PlayStation is ‘maar’ een onderdeel. De rest van het bedrijf houdt zich bezig met technische producten zoals tv’s, camera’s, smartphones en meer. Ook is Sony een zeer grote speler binnen de muziekwereld met verschillende grote artiesten die ze via hun label(s) vertegenwoordigen, Adele, Chris Brown en nog veel meer. Niet alleen artiesten, maar ook de hele geluidsafdeling van Sony heeft een behoorlijk aantal producten die tot een van de betere behoren in de industrie. Audiofiele headsets, versterkers en ook de Sony Walkman kent een moderne variant.

Daarnaast is Sony een titaan binnen de filmindustrie. We zien deze signatuur terug in de games, maar met een licentie als die van Spider-Man weet Sony zich prima te positioneren op de markt. De films van Spider-Man doen het naar verhouding beter dan de hele Marvel reeks gecombineerd, bij wijze van. Zo machtig is die ene licentie alleen al. Maar natuurlijk is er nog zoveel meer wat Sony bezit in deze tak van sport. De vooruitstrevende technische kant van het bedrijf zal altijd met nieuwe gadgets en ontwikkelingen komen, waarbij ook de PlayStation een grote rol speelt. Neem bijvoorbeeld PlayStation VR, een van de meest succesvolle vr-headsets op de markt. Of, tijdens de CES van 2022 werd er zelfs een nieuwe auto aangekondigd, de VISION-S, die hypermoderne technologie bevat. Sony is op technisch vlak binnen hard- en software een zeer grote speler op deze wereld. Hoewel het bedrijf nog geen biljoen waard is, is het wel zeer waardevol te noemen.

Alles kan in de gamesindustrie, zo is gebleken

De branding van Sony is ook zeer sterk. De populariteit liegt er namelijk niet om, wat door de jaren heen is opgebouwd. De naam Sony is ook gebonden aan een sterk verleden, waaruit is gebleken dat Sony keer op keer sterk en overtuigend uit de hoek wist te komen. Op het gebied van gaming wil dat niet zeggen dat Sony achterover kan leunen. De strijd is harder dan ooit geworden. De gaming industrie is ook altijd aan het veranderen per generatie. Zo’n overname van Microsoft drijft Sony toch wel in een bepaalde hoek, hoe je het wendt of keert. De consument zal uiteindelijk voor de beste deal gaan. Nintendo valt er hier net een beetje buiten, aangezien dat bedrijf grotendeels enkel gaming als focus heeft. Sony daarentegen biedt als bedrijf zoveel meer, dus ook de concurrentie is hierin veel breder.

Zou Sony, gezien de omstandigheden, misschien ook maar meer moeten investeren in bedrijfsovernames? Hieronder een lijstje om een beeld te schetsen van wat bedrijven (ongeveer) waard zijn (in dollars), mocht Sony de geldbuidel klaar willen zetten. Wat zouden speculatief gezien, enkele opties zijn mocht Sony zulke stappen willen ondernemen?

Nintendo – 55 miljard

Roblox Corporation – 45 miljard

EA – 38 miljard

Take-Two – 18 miljard

Bandai Namco – 15 miljard

Valve – 12 miljard

Ubisoft – 7 miljard

Konami – 6 miljard

Square Enix – 6 miljard

Capcom – 5 miljard

CD Projekt RED – 5 miljard

SEGA – 3,5 miljard

Er is een hele grote extra factor van toepassing op bedrijfsovernames en dat is dat het van twee kanten moet komen. Stel Sony wil Nintendo overnemen, dan zal dit een kleine kans van slagen hebben, gezien Nintendo prima zelfstandig kan functioneren. Een samenwerking zou misschien kunnen, hoewel dat ook niet de meest logische stap voor Nintendo zou zijn in dit geval. De relatie tussen Square Enix en Sony is interessant en misschien een potentiële waardevolle investering voor Sony. Veel Japanse IP’s van Square Enix staan vrijwel synoniem aan het merk PlayStation, dus het zou in het straatje kunnen passen. Ditzelfde geldt voor Capcom. Dit bedrijf verkeerde op een dieptepunt in 2014-2016, waardoor onder andere Street Fighter V exclusief voor de PlayStation verscheen. Sony heeft misschien de boot gemist, want nu is Capcom niet te houden (onder andere dankzij het succes van Monster Hunter en Resident Evil ).

Sony heeft nog altijd een sterke positie binnen de gamesindustrie. Ze moeten er gewoon voor zorgen dat zij een continue stroom aan content kunnen leveren, terwijl de waarde propositie aantrekkelijk blijft. Dit is natuurlijk een opgave, maar daarin heeft Sony genoeg ervaring om het te verwezenlijken. Daarbij is belangrijk dat de rest van het bedrijf zich door blijft ontwikkelen op het gebied van technologie. Microsoft is aan de andere kant zich sterk aan het maken tegenover de andere bedrijven van epische proporties. Het zijn twee verschillende bedrijven die beide hun raakvlakken binnen gaming vinden. Dit maakt de gamesindustrie ook zo interessant: de strijd is snoeihard en alles is mogelijk.