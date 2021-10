Resident Evil 8: Village verscheen eerder dit jaar en de game blijft maar verkopen, dat blijkt weer als we kijken naar de verkoopcijfers en het aantal verscheepte units. Ondertussen is de game wereldwijd meer dan vijf miljoen keer verscheept, zo liet Capcom weten. Dit getal omvat zowel digitale verkopen als wat verscheept is naar retailers en dus nog doorverkocht moet worden.

Resident Evil 8: Village gaat verder op het verhaal van het zeer goed ontvangen én verkopende Resident Evil 7: Biohazard. Het was tevens ook de introductie van de franchise op de current-gen consoles. Het bleek een spetterende intrede van de franchise en iets wat mijn collega’s Matthias en Johnny al verwacht hadden toen zij de game in onze review bekroonden met een dikke vette 9.