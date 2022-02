Eind volgende maand verschijnt Tiny Tina’s Wonderlands en Gearbox Software heeft relatief vroeg al goed nieuws weten te melden, de game is namelijk goud gegaan. Via Twitter geven ze aan dat de aankomende titel deze status nu bereikt heeft, waardoor niets meer de release in de weg staat.

De game staat gepland voor 25 maart en die datum zal nu zeker gehaald worden, hoewel het natuurlijk aannemelijk is dat Gearbox Software in de tussentijd aan een day one patch werkt. Details daarover zijn nog niet bekend, dus dat is even afwachten.

Tiny Tina’s Wonderlands verschijnt op de genoemde datum voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.