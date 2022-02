Zodra het nieuwe seizoen van Apex Legends van start gaat kunnen we gelijk aan de slag met een nieuwe Hero: Mad Maggie. In de afgelopen dagen heeft Respawn Entertainment al het nodige over de titel gedeeld en voor aanvullende informatie kan je hier terecht.

Nu gaat het om deze nieuwe held, die van een nieuwe trailer is voorzien en je hieronder checkt. In deze video komen de verschillende specifieke eigenschappen van dit personage voorbij, maar voor het gemak hebben we die ook nog even op een rijtje gezet.