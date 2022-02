De door kung fu geïnspireerde fighting game Sifu verschijnt over een paar dagen exclusief voor PlayStation platformen en pc. Vanaf 8 februari zullen er flink wat klappen uitgedeeld kunnen worden. Zowel de PS4- als de PS5-versie is vanaf dan enkel digitaal verkrijgbaar, maar daar komt op termijn verandering in.

Net als bij Kena: Bridge of Sprits zal ook Sifu een fysiek exemplaar krijgen na de digitale release. De fysieke exemplaren staan gepland voor 3 mei en verschenen via de Engelse retailer GAME online. De Sifu: Vengeance Edition brengt naast de game zelf ook nog wat extra’s met zich mee en de inhoud is min of meer hetzelfde als de Digital Deluxe Edition.

Hieronder kan je de inhoud van de Vengeance Edition bekijken. Deze editie staat bij GAME online met het prijskaartje van 44,99 pond wat ongeveer 53 euro is. Of deze editie ook in de Benelux uitkomt is niet bekend.

Sifu: Vengeance Edition