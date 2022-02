Ghostwire Tokyo laat nog een week of zes op zich wachten, maar we kunnen je nu al vertellen hoeveel ruimte de game zal innemen op de harde schijf van de PlayStation 5. Veel ruimte hoef je niet te reserveren, want de basisgame vereist 19.47GB.

Dit is bijzonder weinig en is ongetwijfeld te danken aan de Kraken compressietechnologie, die meermaals voor goede resultaten heeft gezorgd. Weet wel dat de totale vereiste ruimte kan oplopen naargelang updates. Het is aannemelijk dat Ghostwire Tokyo een day one patch krijgt.

Ghostwire Tokyo is vanaf 25 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en pc, de pre-load is vanaf 23 maart beschikbaar.