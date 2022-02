Het jaar 2022 is nog maar een maand ver en de grondvesten van de gamesindustrie hebben al meermaals gedaverd. Microsoft hoestte maar even 70 miljard dollar op om zo Activision Blizzard op te kopen nadat ze eerder al Bethesda onder hun vleugels namen. Ook Sony ging onlangs los: 3.6 miljard dollar werd op tafel gegooid om Bungie te kopen. Vanaf de zijlijn staat echter nog een derde speler, die het hele schouwspel gadeslaat: Nintendo.

Onlangs verscheen een artikel van Bloomberg, waarin de toekomst van de Nintendo Switch werd besproken. Analist Serkan Toto denkt alleszins dat Nintendo het voorbeeld van Sony en Microsoft niet zal volgen, omdat dit volgens hem helemaal geen zin zou hebben:

“I really have a hard time imagining which of the big ones they could even be interested in buying. Nintendo will always stay Nintendo. The company has always relied on first-party games, and I don’t see any reason why they should change.”