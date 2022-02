Apex Legends is toe aan het twaalfde seizoen en daarmee wordt Mad Maggie als nieuwe Hero geïntroduceerd en tevens is de Control modus tijdelijk te spelen. Over beide onderdelen hebben we het nodige geschreven inmiddels, maar wat niet mag ontbreken is natuurlijk de nieuwe Battle Pass.

Gezamenlijk met de start van het nieuwe seizoen vandaag, is er tevens een nieuwe Battle Pass beschikbaar voor aanschaf. Die levert je door te levelen weer de nodige cosmetische content op en om te laten zien wat er zoal vrij te spelen is, kan je de onderstaande trailer checken.