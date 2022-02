In 2015 kwam de ontwikkelaar Supermassive Games met de keuzegebonden horrorgame Until Dawn, wat een vrij groot succes was. De ontwikkelaar is ook met dit type games doorgegaan en tegenwoordig mogen we jaarlijks een nieuwe game in The Dark Pictures Anthology verwachten.

Until Dawn is inmiddels een ‘oudje’, maar er bestaat een kans dat deze titel terugkeert. Zo meldt AccNgt, een redelijk bekend leaker, dat er momenteel gewerkt wordt aan een remake die in de nabije toekomst zou moeten verschijnen. Verdere details zijn er niet, maar gezien de game voor de PS4 uitkwam lijkt een PS5-release natuurlijk vanzelfsprekend.

De grotere vraag, mits dit klopt, is of de game dan ook voor pc zal uitkomen. Gezien Sony inmiddels meerdere games op pc heeft uitgebracht, is er een goede kans dat ze de game ook voor dit platform uitbrengen als gelijktijdige release met de pc-versie. Of het klopt zal de tijd ons leren.