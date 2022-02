Eind deze week zal de officiële release van de nieuwste game in één van de langstlopende fighting franchises plaatsvinden: The King of Fighters XV. Uitgever en ontwikkelaar SNK pakt uit met een intense launch trailer, waarin een aantal hoofdpersonages laten zien uit welk hout ze gesneden zijn.

Ondanks dat The King of Fighters XV nog niet uit is, verschijnen de eerste reviews al online en deze zijn over het algemeen erg positief. Ook wij zijn hard bezig met onze review en deze zal op korte termijn verschijnen.

The King of Fighters XV is vanaf 17 februari beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc.