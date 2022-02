Sifu ligt sinds vorige week in de digitale winkelrekken en fans van martial arts-films zullen al snel denken aan acteurs als Jackie Chan en Bruce Lee. John Wick is natuurlijk ook uitermate begaafd in hand-to-hand combat en daarom vond een groep knutselaars het wel leuk om het populaire personage in Sifu te verwerken.

De YouTuber Dan Allen Gaming toont in de onderstaande video hoe dat eruitziet en we moeten eerlijk zijn: het past misschien wel beter dan je in eerste instantie zou denken. De heer Wick beukt alles en iedereen bij elkaar onder het genot van een bonkende soundtrack.

De mod is gemaakt door THE BEYONDERS en is helaas niet gratis. Voor zo’n 5 dollar per maand krijg je toegang tot de verschillende personages die de modders hebben gemaakt, waaronder ook Chun Li en Daredevil.