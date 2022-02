We hebben er heel wat jaartjes op moeten wachten, maar volgende week is het eindelijk zover: dan is Elden Ring eindelijk verkrijgbaar. Spelers op de consoles moeten zich vooral druk maken om de grafische modus waarin ze de game willen spelen, maar pc-spelers zaten natuurlijk af te wachten hoe sterk hun systeem moet zijn om de game überhaupt op te starten.

De kogel is door de kerk, want FromSoftware heeft vlak voor de release de systeemeisen van Elden Ring gedeeld. Je zult op z’n minst een Intel Core i5 8400 of AMD Ryzen 3 3300X moeten hebben, met 12GB RAM en een GeForce GTX1060 of AMD RX580 grafische kaart. Men raadt echter aan om de game te spelen met een i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600X, 16GB RAM en een GeForce GTX1070 of RX Vega 56 kaart.

Je zult hoe dan ook zo’n 60GB op je harde schijf klaar moeten hebben staan en DirectX versies die lager zijn dan 12 worden niet ondersteund. De onderstaande afbeelding zet alles nog eens netjes op een rij. Elden Ring is vanaf 25 februari verkrijgbaar.