Rainbow Six Siege is zijn zevende jaar ingegaan en net zoals de voorgaande jaren zal ook dit jaar opgedeeld worden in vier seizoen. Het eerste seizoen, Demon Veil, gaat binnenkort van start en de ontwikkelaar/uitgever heeft nu de eerste details bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat Ubisoft behoorlijk wat van plan is voor dit jaar. Sterker nog, Ubisoft geeft aan dat dit het grootste jaar ooit is voor de game.

Meer details volgen binnenkort via een overzicht wat men van plan is voor de rest van het jaar. Voor nu ligt de focus op Demon Veil, die Azami zal introduceren als nieuwe Operator. Zij is gebaseerd op Japanse bodyguards en haar lore is dat ze in de privé sector zit. Zij zal zich nu bij de andere Operators voegen en dit aan de kant van de Defenders. Azami is een jaar in ontwikkeling geweest en zij komt met een interessante unieke mogelijkheid.

Ze kan als het ware een soort mes werpen en deze is voorzien van een specifiek gas, waarmee nieuwe oppervlaktes gecreëerd kunnen worden. Dit wordt dan als een cirkelvormige substantie geplaatst, waarbij het spul zichzelf als het ware uitzet. Dit kan op deurposten geplaatst worden om zo een doorgang te blokkeren, maar ook kan het gebruikt worden om kijkgaten te blokkeren, en uiteraard kan het dienen als middel om nieuwe kijklijnen met cover te creëren.

De gebruikte substantie is behoorlijk stevig, gezien het geen kogels doorlaat. Vanzelfsprekend is het wel te vernietigen, maar daarvoor zullen dan explosieven ingezet moeten worden. Een andere optie is een drietal mêlee hits. Verder is Azami voorzien van de volgende loadout:

9X19VSN

ACS12

D-50

Barbed Wire

Impact Grenade

Voor het eerst in drie jaar zal Rainbow Six Siege ook voorzien worden van een volledig nieuwe map en dat is ‘Emerald Plains’. Dit is een map gevestigd in Ierland en hierop treffen we een landhuis aan, die geheel in stijl is ingericht. Zo is het interieur wat klassiek, maar tegelijk ook modern, waarbij het uiterlijk vooral typisch voor die regio is. Dit aangevuld met nog wat gebouwen en decoraties om het pand heen.

Deze map is niet vanaf de start van het seizoen beschikbaar, maar volgt pas later. In eerste instantie zal de map worden toegevoegd aan de casual playlist en mogelijk later nog naar ranked komen. Dat is echter nog niet helemaal zeker. Naast deze nieuwe toevoeging zal ook de functie ‘Attacker Repick’ worden toegevoegd. Hierbij kunnen de Attackers tijdens de voorbereidingsfase nog van Operator wisselen, zodat ze on-the-fly hun strategie kunnen aanpassen. Dit is beschikbaar in alle modi.

En over modi gesproken, het eerste seizoen introduceert Team Deathmatch. Hierin worden potjes van 5 minuten gespeeld, waarbij het aantal kills dat behaald moet worden op 75 ligt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk binnen te blijven, want spelers die zich buiten panden bevinden zullen na 10 seconden doodgaan. Uiteraard is respawnen mogelijk en ook is het mogelijk om met meerdere dezelfde Operators het gevecht aan te gaan.

Tot slot krijgt Goyo dit seizoen veel aandacht qua balancing, waarvan we de specifieke details nog even moeten afwachten. Tevens zal Match Replay geïntroduceerd worden op consoles, waarmee spelers tot 2 uur aan matches kunnen opnemen, of in totaal 12 matches om dat later terug te kijken. En ter bescherming van de speler is het noodzakelijk om een privé telefoonnummer te koppelen aan het account waarmee je speelt, wil je ranked gaan spelen.

Het nieuwe seizoen gaat op 21 februari live op de testserver.