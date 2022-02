Gisteren maakte Ubisoft de eerste details van het nieuwe Rainbow Six Siege seizoen bekend. Inmiddels zitten we alweer in het zevende jaar en volgens de ontwikkelaar/uitgever is dit het grootste jaar ooit voor de game. Zo mogen we natuurlijk standaard toevoegingen verwachten als Operators en de nodige balansupdates, maar er zit nog veel meer in de pijplijn.

Om daar al zicht op te geven heeft Ubisoft een roadmap vrijgegeven en daarop zien we de plannen voor de komende tijd. De belangrijkste toevoegingen zijn per seizoen als volgt:

Seizoen 1 – Emerald Plains als nieuwe map en Azami als nieuwe Operator

Seizoen 2 – Nieuwe map en Operator uit België

Seizoen 3 – Nieuwe map en Operator uit Singapore

Seizoen 4 – Nieuwe Operator uit Colombia

Elk seizoen komt ook met een nieuw evenement en arcade, dus wat dat betreft is er weer genoeg om naar uit te kijken. Tevens heeft Ubisoft laten weten dat cross-play en cross-save tegen de tijd dat seizoen 4 er is, geïntroduceerd zal worden.

Dat is niet alles, want tevens wordt er op andere vlakken het nodige aan de game toegevoegd. Zo is de opdeling als volgt:

Seizoen 1 – Privacy modus, disconnect detectie verbeteringen, Team Deathmatch en Attacker Repick

Seizoen 2 – Eerste fase reputatiesysteem, friendly fire sancties, verbeteringen aan match cancellation, shooting range en Operator tips

Seizoen 3 – Tweede fase reputatiesysteem, reporting vanuit replays en Ranked 2.0

Seizoen 4 – Derde fase reputatiesysteem, permanente arcades

Meer over het eerste seizoen, Demon Veil, kun je hier vinden.