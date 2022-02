Na de release van update 1.5, wat gelijk ook de current-gen upgrade voor Cyberpunk 2077 was, bleek dat Trophies van de PS4-versie niet meegenomen worden naar de PS5-versie. De ontwikkelaar gaf hierover aan dat dit komt doordat de PS5-versie een andere SKU is.

Desalniettemin gaat CD Projekt RED alsnog op onderzoek uit om een transfer van Trophies mogelijk te maken. Dit schrijven ze in een nieuwe update op hun website, maar dat wel met de opmerking dat het niet zeker is of ze het kunnen realiseren. Dus het kan op niets uitlopen.

Verder kijkt de ontwikkelaar ook naar de mogelijkheid om de framerate cap van de game op de Xbox Series S op te hogen. Ook dat is momenteel in onderzoek, dus daarvoor geldt eveneens dat we moeten afwachten.